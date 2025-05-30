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В США заявили о работе над законопроектом о санкциях по РФ

В США заявили о работе над законопроектом о санкциях по РФ

Американские сенаторы заявили, что на следующей неделе начнут заниматься законопроектом, предусматривающим ужесточение санкций в отношении России.

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