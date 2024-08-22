Розовый вихрь нежности — ванильный маффин с малиновым кремом

Этот ванильный маффин с малиновым кремом действительно звучит как розовый вихрь нежности. Он сочетает в себе нежный, слегка сладкий вкус ванили и аромат свежей малины, создавая идеальное сочетание для сладкого удовольствия.
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