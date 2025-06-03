Киевский режим не достиг цели ударом по инфраструктуре Запорожья — Балицкий

Внести разлад в общество, вызвать недовольство и панику атакой по энергетическим объектам региона не удалось киевскому режиму, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 3 июня в своем Telegram-канале.
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