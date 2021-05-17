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За полгода мошенники украли более $2 млн в криптовалюте, выдавая себя за Илона Маска

За полгода мошенники украли более $2 млн в криптовалюте, выдавая себя за Илона Маска

Федеральная торговая комиссия США сообщила, что за последние полгода пользователи интернета потеряли более $2 миллионов в криптовалюте из-за мошенников, которые выдают себя за компанию Tesla и её генерального директора Илона Маска (Elon Musk).

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