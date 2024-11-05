Доказав, как дважды два - четыре, что муки в городе сколько угодно и что нечего устраивать панику, граждане бежали домой, брали все наличные деньги и присоединялись к мучной очереди.
Сергей Мардан желает объяснений от Минсельхоза
Комментарии
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Сергей Федотов
Я может в другой какой стране живу? Рязань, она в где? 10 дней уже суета вокруг сливочного масла. А у нас на него цена даже не изменилась. Лежит спокойно, в ничуть не меньших количествах, как и раньше. Что в магазинах, что на рынках.
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13 час.
Сергей Коваленко
А кто такое Серега Мардан? Оно, шо, жизнь нашу может усугубить, али для себя самого, любимого, нервы нам сделать? Вот мене таки интересно, ему масла не хватает или вазелина? Ежели масла, то какого: сливочного или растительного? Сливочного? А с каким вкусом: манго, ананас, фейхоа, свежей (прости, Господи!) спермы молодой кобылицы?
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12 час.
Владимир Фердман
О уже начали сливочное масло заменять спермой молодой кобылицы! и намного это дешевле? А картошка на ней не пригорает?
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1 час.
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