Сергей Мардан желает объяснений от Минсельхоза

Сергей Федотов

Я может в другой какой стране живу? Рязань, она в где? 10 дней уже суета вокруг сливочного масла. А у нас на него цена даже не изменилась. Лежит спокойно, в ничуть не меньших количествах, как и раньше. Что в магазинах, что на рынках.