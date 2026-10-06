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Калории — это не всё: как переработанная еда обманывает наш организм

Представьте: два обеда, оба по 300 калорий, с одинаковым соотношением белков, жиров и углеводов. Но одно блюдо — это свежие бананы, сыр, яйца и сушеная клюква, а второе — сэндвич с арахисовым маслом, чипсы, печенье и быстрорастворимое пюре.

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