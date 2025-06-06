Запущены продажи гибридного Chery Arrizo 8 с расходом топлива 4,5 л/100 км

В Поднебесной начались официальные продажи седана Chery Fulwin A8 2025 модельного года. Автомобиль доступен к покупке в 5 различных версиях по цене от 79 900 до 109 900 юаней, что по текущему курсу составляет около 870 тыс.
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