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Названы две угрозы, которые могут привести к вымиранию человечества уже в этом столетии

Названы две угрозы, которые могут привести к вымиранию человечества уже в этом столетии

Согласно новой глобальной оценке рисков, человечество может вымереть к 2100 году. Вот две угрозы, которые способны привести к этому страшному финалу.

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