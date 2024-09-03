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«Этот Свитан сломался, несите следующего»

«Этот Свитан сломался, несите следующего»

«Говорящая голова» моноэфира полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан, похоже, хлебнул «сыворотку правды», и на «24 канале» заявил, что команда Зеленского превратила Покровск и страну «в колонию, карцер и концлагерь абсолютно для всех мужчин», из которого невозможно выехать.

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Комментарии
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людмила бер
Сами себя уничтожают....и не первый раз в Истории... Только бы Россия, в этот раз не пришла на помощь и не взвалила на себя это дерьмо....
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10 час.
Семен Демин
В России дела не намного лучше.
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7 час.
Людмила Лиханова
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5 час.

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