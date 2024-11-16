Кот ходил гулять, а потом в доме находили чужие вещи. Хозяева поставили камеру и проследили

Кот по кличке Клео неожиданно приобрел странную привычку — исчезать на всю ночь. Сначала его хозяйка, Жанна, не придавала этому значения, но со временем стала замечать, что Клео возвращается с "трофеями" — разными предметами, которых в доме раньше не было.