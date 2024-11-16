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Кот ходил гулять, а потом в доме находили чужие вещи. Хозяева поставили камеру и проследили

Кот ходил гулять, а потом в доме находили чужие вещи. Хозяева поставили камеру и проследили

Кот по кличке Клео неожиданно приобрел странную привычку — исчезать на всю ночь. Сначала его хозяйка, Жанна, не придавала этому значения, но со временем стала замечать, что Клео возвращается с "трофеями" — разными предметами, которых в доме раньше не было.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Кот Клео клептоман,оправдывает свою кличку.🤣🤣🤣🤣🤣
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15 час.
ВИ
Виктория Иванова
Всё в дом! Ведь модчинка, же?❤️‍🔥😻
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14 час.
Элеонора Коган
Обогащает свою хозяйку.
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3 час.

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