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Гражданочка

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«Хочу в Москву, не могу жить в этой помойке!» – страдает двенадцатилетняя дочь

«Хочу в Москву, не могу жить в этой помойке!» – страдает двенадцатилетняя дочь

«Хочу в Москву, не могу жить в этой помойке!» – страдает двенадцатилетняя дочь — …Около года назад, прошлым летом, мы приехали с дочкой из Москвы в отпуск к моей маме, в маленький провинциальный городок, откуда я родом, – рассказывает сорокалетняя Анна.

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