«Хочу в Москву, не могу жить в этой помойке!» – страдает двенадцатилетняя дочь — …Около года назад, прошлым летом, мы приехали с дочкой из Москвы в отпуск к моей маме, в маленький провинциальный городок, откуда я родом, – рассказывает сорокалетняя Анна.