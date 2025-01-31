iportal24, Чехия "Мы на грани краха". За предательство России чехи еще не расплатились

Он собрался на СВО, с коммунизмом (ну, не придурок ли??) воевать. Как когда то, служа на границе, в КГБ, воевал со всякими нарушителями. Возможно, там героина и перенюхал? Он совершеннонеразбираетсяв2диаметральныхпонятиях -коммунисты, которые, действительно, коммунисты. Но, увы, после Сталина подверглись гонениям и уничтожению бандой хрющевцев-коммуниздов, которые вместо сидения в высоких кабинетах, должны были быть прислонены к стенке или зарыты в номерных могилах после отработки на лесоповалах и урановых рудниках...

Meerflieger

Ассоциации с собой не видишь? Кормил тебя Союз, поил... Имел ты в нём "куда как больше простого советского человека", а как его не стало и кормушка прикрылась- ты его возненавидел всеми фибрами... Или это ты так завуалированно сожаление своё демонстрируешь? Мол, методичку по обсиранию Союза (обязательную программу) я отработаю, но втихаря посожалею о былом? А может ты просто дислексией от своего любимого кипариса заразился и перестал понимать что пишешь? Да и возраст у тебя подходящий для маразмика... 🤔😉😃