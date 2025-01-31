Заноза
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Заноза

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  • Meerflieger
    Ассоциации с собой не видишь? Кормил тебя Союз, поил... Имел ты в нём "куда как больше простого советского человека",...iportal24, Чехия ...
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    Он собрался на СВО, с коммунизмом (ну, не придурок ли??) воевать. Как когда то, служа на границе, в КГБ, воевал со вс...iportal24, Чехия ...

iportal24, Чехия "Мы на грани краха". За предательство России чехи еще не расплатились

iportal24, Чехия "Мы на грани краха". За предательство России чехи еще не расплатились

Чехи сами лишили себя будущего, в котором можно нормально жить, когда в 1989 году отвернулись от России и стали ориентироваться на Запад, пишет iportal24.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Помойлов и все из-за вас, шепелявых талерастов.
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8 час.
Игорь Василевский
Он собрался на СВО, с коммунизмом (ну, не придурок ли??) воевать. Как когда то, служа на границе, в КГБ, воевал со всякими нарушителями. Возможно, там героина и перенюхал? Он совершеннонеразбираетсяв2диаметральныхпонятиях -коммунисты, которые, действительно, коммунисты. Но, увы, после Сталина подверглись гонениям и уничтожению бандой хрющевцев-коммуниздов, которые вместо сидения в высоких кабинетах, должны были быть прислонены к стенке или зарыты в номерных могилах после отработки на лесоповалах и урановых рудниках...
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6 час.
Meerflieger
Ассоциации с собой не видишь? Кормил тебя Союз, поил... Имел ты в нём &quot;куда как больше простого советского человека&quot;, а как его не стало и кормушка прикрылась- ты его возненавидел всеми фибрами... Или это ты так завуалированно сожаление своё демонстрируешь? Мол, методичку по обсиранию Союза (обязательную программу) я отработаю, но втихаря посожалею о былом? А может ты просто дислексией от своего любимого кипариса заразился и перестал понимать что пишешь? Да и возраст у тебя подходящий для маразмика... 🤔😉😃
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39 мин.
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