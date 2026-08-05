189 миллионов на жильё: Будущим депутатам Госдумы подыскивают гостиницу

Аппарат Госдумы объявил закупку гостиничных услуг для иногородних депутатов девятого созыва. Стоимость контракта почти 190 миллионов рублей, при этом проживание будет организовано в четырёхзвёздочной гостинице в пределах Третьего транспортного кольца.
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