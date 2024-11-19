Президент Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку после протестов в Сухуме. Он возглавил страну в 2020 году - после того, как его предшественник Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия по требованию оппозиции, лидером которой был сам Бжания.
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