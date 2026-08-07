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Триллер «Пентхаус» от режиссера «Айты» выйдет в российский прокат 27 августа

Триллер «Пентхаус» от режиссера «Айты» выйдет в российский прокат 27 августа

Кинопрокатная компания «Про:взгляд» выпускает психологический триллер с элементами мистики «Пентхаус» (Penthouse, 2026) — новый фильм одного из ведущих представителей современного якутского кино Степана Бурнашёва, автора картин «Черный снег», «Айта» и «Ыт».

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