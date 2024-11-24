Трамп намерен остановить «трансгендерное безумие»: «Радужная» тематика достала»

Россиянка рассказала, как в Калифорнии восприняли инициативы 47-го избранного президента США. Дональд Трамп заявил о своей решимости запретить смену пола и прекратить федеральную поддержку программ гендерного перехода.
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