Tesla Маска не может закупать комплектующие в Китае из-за пошлин Трампа

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Компания Tesla, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, больше не сможет закупать запчасти для беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi в Китае из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии