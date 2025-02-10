Конец равномерным платежам: новые правила оплаты отопления вступают в силу

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лина любимцева

ПОЧЕМУ сейчас все многоквартирные дома стараются загнать в многомиллионные долги? Заставляют устанавливать тепловые счетчики на отопление. А там что получается ... Какая картина складывается? Транзит теплосетей проходит под домами. Чтобы установить тепловые счетчики под конкретным домом, нужно делать отвод, который, минимум, обходится в миллион рублей. Потом втюхивают тепловые счетчики миллиона на полтора. И начинают драть деньги за все это. А НУЖНО, чтобы тепловые счетчики стояли на котельных или ТЭЦ, а не под каждой развалюхой... КТО-ТО В РОССИИ ХОЧЕТ ХОРОШЕНЬКО НАЖИТЬСЯ НА ТЕПЛОВЫХ СЧЕТЧИКАХ!! .....Сколько уже можно драть с людей за это отопление?!! А правительство МОЛЧИТ!! Мишустина вроде и не существует...Отсиживается-отмалчивается... Никакие!!!!