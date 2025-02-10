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Конец равномерным платежам: новые правила оплаты отопления вступают в силу

Конец равномерным платежам: новые правила оплаты отопления вступают в силу

С 1 марта 2025 года в России вступят в силу новые правила оплаты отопления, согласно которым регионам будет запрещено вводить систему равномерных платежей в течение всего года.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ПОЧЕМУ сейчас все многоквартирные дома стараются загнать в многомиллионные долги? Заставляют устанавливать тепловые счетчики на отопление. А там что получается ... Какая картина складывается?      Транзит теплосетей проходит под домами. Чтобы установить тепловые счетчики под  конкретным домом, нужно делать отвод, который, минимум, обходится в миллион рублей. Потом втюхивают тепловые счетчики миллиона на полтора. И начинают драть деньги за все  это. А НУЖНО, чтобы тепловые счетчики стояли на котельных или ТЭЦ,  а не под каждой развалюхой... КТО-ТО В РОССИИ ХОЧЕТ ХОРОШЕНЬКО НАЖИТЬСЯ  НА ТЕПЛОВЫХ СЧЕТЧИКАХ!!  .....Сколько уже можно драть с людей за это отопление?!!  А правительство МОЛЧИТ!! Мишустина вроде и не существует...Отсиживается-отмалчивается...   Никакие!!!!
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