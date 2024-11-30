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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Бабаев о тренерах в КХЛ: «Есть в нашем менталитете поклонение всему иностранному – это плохо. Легионер работает, пока не облажается, россиянина в такой же ситуации увольняют»

«Считаю, что в России есть хорошие специалисты. Проблема в том, что у нас берут иностранца, он работает до упора, пока не облажается, а россиянина в такой же ситуации сразу увольняют.

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