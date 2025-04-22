Словно в Зазеркалье - статистика зарплат: красивая цифра и суровая реальность

Статистика — могущественный инструмент, способный как вдохновлять, так и вводить в заблуждение. Заявление о средней зарплате по России в 87,9 тысяч рублей за прошлый год, фигурирующее в различных отчетах, звучит впечатляюще.
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