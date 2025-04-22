Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 996 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    Скорее мы на них будем работать, впрочем, как и сейчас...Депутат Затулин п...
  • Виталий Сорокин
    Беда нашей Страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы...Дать бы в морду этому законо...Здесь жил Шарик
  • Виктор
    И все почему-то забывают печальный опыт Австралии. Что привело к появлению дикой собаки Динго?. А надо бы помнить. Но...Здесь жил Шарик

Словно в Зазеркалье - статистика зарплат: красивая цифра и суровая реальность

Словно в Зазеркалье - статистика зарплат: красивая цифра и суровая реальность

Статистика — могущественный инструмент, способный как вдохновлять, так и вводить в заблуждение. Заявление о средней зарплате по России в 87,9 тысяч рублей за прошлый год, фигурирующее в различных отчетах, звучит впечатляюще.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Алла
Давно известно, что статистика - один из видов лжи.
Ответить
18 час.
наверх