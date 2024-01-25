Готовим судака на сковороде по рецепту мурманских рыбаков. За 10 минут простая рыба приобретает сочность семги

Правильно приготовленный судак даст сто очков вперед даже красной рыбе. Один из лучших рецептов давно используют мурманские рыбаки, которые научились после первой обжарки добавлять судаку вкуса особым и легким соусом.
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