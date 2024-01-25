Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свежие комментарии

  • Vladimir
    Два дня это 172,000 секунд.Секундная закуска...
  • Grandad
    Оставьте куриное филе, пасту и лук. Остальное выкиньте, как и было в списке вначале. Приятного аппетита. И не надо вр...Тушим курицу прям...
  • Майя Maja
    Еще и от специй, травки, которые растут на территории где изготавливаются такие колбасы. Даже коровка и свинья кушают...Гид по итальянско...

Готовим судака на сковороде по рецепту мурманских рыбаков. За 10 минут простая рыба приобретает сочность семги

Готовим судака на сковороде по рецепту мурманских рыбаков. За 10 минут простая рыба приобретает сочность семги

Правильно приготовленный судак даст сто очков вперед даже красной рыбе. Один из лучших рецептов давно используют мурманские рыбаки, которые научились после первой обжарки добавлять судаку вкуса особым и легким соусом.

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