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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вышел исправленный текстовый перевод для Kingdom Come: Deliverance Несмотря на то, что н...

Вышел исправленный текстовый перевод для Kingdom Come: Deliverance Несмотря на то, что н...

Вышел исправленный текстовый перевод для Kingdom Come: DeliveranceНесмотря на то, что недавно состоялся релиз Kingdom Come: Deliverance 2, пользователи не забывают и про доработку оригинальной игры: как стало известно, пользователь Dzengrave выпустил исправление для официальной русской текстовой локализации оригинальной Kingdom Come: Deliverance.

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