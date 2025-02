Вышел исправленный текстовый перевод для Kingdom Come: Deliverance Несмотря на то, что н...

IT

Вышел исправленный текстовый перевод для Kingdom Come: DeliveranceНесмотря на то, что недавно состоялся релиз Kingdom Come: Deliverance 2, пользователи не забывают и про доработку оригинальной игры: как стало известно, пользователь Dzengrave выпустил исправление для официальной русской текстовой локализации оригинальной Kingdom Come: Deliverance.