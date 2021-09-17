В Челябинской области на карантине по ОРВИ сидят 285 школьных классов

А в детских садах эпидемии пока нет. Осень всегда приносит с собой вирусные заболевания. Холодная погода, отсутствие отопления, школьники вновь собираются вместе большими коллективами после долгих летних каникул… И начинается: ОРВИ, грипп, простуды.
А в детских садах эпидемии пока нет. Осень всегда приносит с собой вирусные заболевания. Холодная погода, отсутствие отопления, школьники вновь собираются вместе большими коллективами после долгих летних каникул… И начинается: ОРВИ, грипп, простуды.
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