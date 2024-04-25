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В программу "Земский фельдшер" в Чувашии включили новые категории участников

В программу "Земский фельдшер" в Чувашии включили новые категории участников

24 апреля на заседании правительства Чувашской Республики приняли решение расширить перечень структурных подразделений медицинских организаций, работникам которых представляют единовременные компенсационные выплаты в рамках программы “Земский фельдшер”.

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