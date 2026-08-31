На одной из линий московского метро за пару часов задержали полтораста нелегалов

Камера считала лицо в толпе — и в отделе уже не «подозрение», а фамилия из реестра контролируемых лиц.
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Плохо жить в стране, которая представляет собой проходной двор. В то же время постоянно показывают, как много проблем возникает в странах, гле засилье мигрантов! Но у нас делают всё в точности, как в этих странах.
Их в дверь, а они - в окно. от таких не избавишься.
МАловато что-то..Их значительно больше в несколько раз
Сколько можно терпеть этих тварей? Когда уже руководство будет заботится о своем народе?
Наприглашали мигрантов,а теперь вылавливают,это что новая забава для полицейских,что бы без дела не сидели!