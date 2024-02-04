Выяснено, как за месяц подорожала вторичка в РФ

Средняя стоимость «квадрата» вторичного жилья в РФ увеличилась на 0,7% за месяц, превысив 121 тыс. рублей, рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов в разговоре с «Известиями».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии