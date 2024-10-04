Депутат Кравченко рассказал, кому повезет с повышением зарплаты в 2025 году

В Госдуме подготовили новый проект, который коснется «бюджетников». 123RF/legion-media.ruПервый заместитель комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко рассказал о предложении, которое было выдвинуто правительством.
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