Полет длиною в 80 тысячелетий: запуск первой межзвездной миссии наметили на конец десятилетия

Художественное изображение аппарата Fermi Explorer Mission / © Fermi Explorer Mission «Мы надеемся стать и первыми, кто покинет Землю, и последними, кто прибудет к Альфе Центавра, — заявил сегодня Филип Джонстон, сооснователь и президент Fermi Explorer Mission.
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