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«М.Видео-Эльдорадо» увеличил предложение подержанной техники

«М.Видео-Эльдорадо» увеличил предложение подержанной техники

Группа «М.Видео-Эльдорадо» приняла решение увеличить ассортимент продаж подержанных телефонов и ноутбуков, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя департамента физических сервисов компании Андрея Агапова.

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