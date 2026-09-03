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Царьград

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«Наследие» потеряло земли в Тобольске из-за судебного решения

«Наследие» потеряло земли в Тобольске из-за судебного решения

В 2025 году «Наследие» начало испытывать проблемы из-за установки монумента Сузге Саным в Тобольске без разрешения.

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