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Депутат Чаплин: За продажу урожая дачников могут оштрафовать

Депутат Чаплин: За продажу урожая дачников могут оштрафовать

За продажу собственного урожая в неположенном месте российских дачников могут оштрафовать. Об этом рассказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет издание «Аргументы и Факты».

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