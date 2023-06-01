Депутат Чаплин: За продажу урожая дачников могут оштрафовать

За продажу собственного урожая в неположенном месте российских дачников могут оштрафовать. Об этом рассказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет издание «Аргументы и Факты».
За продажу собственного урожая в неположенном месте российских дачников могут оштрафовать. Об этом рассказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет издание «Аргументы и Факты».
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