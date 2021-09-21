Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаПартия «Единая Россия» одержала победу на выборах в ГосдумуПартия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКонстантин БелимовПочему я не верю в честную победу ЕР, если вокруг только и слышу что ЕР дармоеды и служат западу и вдруг все голосуют за ЕР? Очень подозрительно и не вызывает доверия!Анатолий СтепановЗа такие деньги и дурак будет лидеромКомментировать
Свежие комментарии