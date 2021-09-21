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Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов.

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Константин Белимов
Почему я не верю в честную победу ЕР, если вокруг только и слышу что ЕР дармоеды и служат западу и вдруг все голосуют за ЕР? Очень подозрительно и не вызывает доверия!
Анатолий Степанов
За такие деньги и дурак будет лидером

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