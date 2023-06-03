Фанаты «Алании» пишут Путину, Рублев вылетел с «Ролан Гаррос», Хвича – MVP Серии А, Кубок Стэнли не приедет в Россию, УЕФА не снял Марчиняка с финала ЛЧ и другие новости

Всем доброе утро 👋 День по классике начинается с дайджеста: 1. Фанаты «Алании» написали президенту России Владимиру Путину с просьбой дать клубу сыграть в стыках за РПЛ: «Футбол в регионе на фоне СВО, в которой участвуют тысячи сынов Осетии, может стать фактором социального благополучия».
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