Фанаты «Алании» пишут Путину, Рублев вылетел с «Ролан Гаррос», Хвича – MVP Серии А, Кубок Стэнли не приедет в Россию, УЕФА не снял Марчиняка с финала ЛЧ и другие новости

Всем доброе утро 👋 День по классике начинается с дайджеста: 1. Фанаты «Алании» написали президенту России Владимиру Путину с просьбой дать клубу сыграть в стыках за РПЛ: «Футбол в регионе на фоне СВО, в которой участвуют тысячи сынов Осетии, может стать фактором социального благополучия».