Все концепты Шанхая

Главные китайские автовыставки каждый раз поражают масштабом: здесь столько всего, что кажется — ни обойти, ни описать это не хватит никаких сил! Вот и в ходе Шанхайского автосалона китайские производители выкатили такое количество серийных новинок, что концепт-кары нам пришлось выделить в отдельную подборку.