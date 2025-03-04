Доля свободных офисов в Москве к концу года упадет ниже 4%

До конца 2025 года в Москве останется 3,8% незанятых офисов, предлагаемых в аренду. Это связано с тем, что на фоне высокого спроса подавляющее большинство строящихся проектов предназначено для реализации в продажу либо возводится под конкретного заказчика .
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