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Бесплатные занятия для сотрудников НКО организуют в столице в сентябре

Бесплатные занятия для сотрудников НКО организуют в столице в сентябре

В сентябре образовательная программа «НКО Лаб» организует цикл мероприятий для представителей некоммерческих организаций (НКО).

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