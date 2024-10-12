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Репетиция саммита, Татарстан заправили газом и перепись собак: обзор событий недели

Репетиция саммита, Татарстан заправили газом и перепись собак: обзор событий недели

Рустам Минниханов побывал с визитом в Туркменистане, Владимиру Путину исполнилось 72 года, Госсовет Татарстана объявил войну непатриотам и чайлдфри, татарстанские компании подписали соглашения с дочкой «Газпрома», в Кабмине РТ предложили сделать обязательной регистрацию собак: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.

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