"Скоринг бюро": банки стали реже одобрять автокредиты с низким первым взносом

Российские банки начали реже одобрять автокредиты заемщикам с низким первоначальным взносом. Так, по итогам марта доля ссуд на машину с первым взносом меньше 10% ее стоимости сократилась до 32,1% относительно всего объема выдач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии