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"Скоринг бюро": банки стали реже одобрять автокредиты с низким первым взносом

"Скоринг бюро": банки стали реже одобрять автокредиты с низким первым взносом

Российские банки начали реже одобрять автокредиты заемщикам с низким первоначальным взносом. Так, по итогам марта доля ссуд на машину с первым взносом меньше 10% ее стоимости сократилась до 32,1% относительно всего объема выдач.

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