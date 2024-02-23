Если украинской армии сейчас не хватает численности личного состава чтобы провести ротацию в бригадах, которые по году стоят на линии фронта, «то у вас точно не будет войск оборонять Киев, Харьков и так далее», заявил начальник штаба «Азова»* Богдан Кротевич.
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