Если украинской армии сейчас не хватает численности личного состава чтобы провести ротацию в бригадах, которые по году стоят на линии фронта, «то у вас точно не будет войск оборонять Киев, Харьков и так далее», заявил начальник штаба «Азова»* Богдан Кротевич.