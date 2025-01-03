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Тайриз Халибертон – первый игрок с несколькими матчами с 30 очками и 15 передачами и более при 0 потерь

В победном матче против «Майами» (128:115) разыгрывающий «Индианы» набрал 33 очка и 15 передач при 0 потерь.

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