Во вторник, 28 ноября, стартовал визит спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана в Казахстан и Узбекистан, в ходе которого европейский политик постарается настроить страны Центральной Азии против России, чтобы те начали соблюдать антироссийские санкции.