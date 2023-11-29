Эксперты назвали цели поездки спецпосланника по санкциям ЕС в Центральную Азию

Во вторник, 28 ноября, стартовал визит спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана в Казахстан и Узбекистан, в ходе которого европейский политик постарается настроить страны Центральной Азии против России, чтобы те начали соблюдать антироссийские санкции.
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