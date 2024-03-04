ВС РФ поразили объекты ВСУ на одном из направлений

О ситуации рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, передает RT. ВС РФ поразили более 270 объектов ВСУ, в том числе пункты временной дислокации, взводные опорные пункты, артиллерийские позиции, скопление живой силы и техники.
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