МВД Украины оценило сроки расследования крушения вертолета в Броварах в 1–2 месяца

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что расследование крушения вертолета в городе Бровары Киевской области, на борту которого находился глава МВД Украины Денис Монастырский, продлится до конца марта.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что расследование крушения вертолета в городе Бровары Киевской области, на борту которого находился глава МВД Украины Денис Монастырский, продлится до конца марта.
Свежие комментарии