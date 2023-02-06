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МВД Украины оценило сроки расследования крушения вертолета в Броварах в 1–2 месяца

МВД Украины оценило сроки расследования крушения вертолета в Броварах в 1–2 месяца

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что расследование крушения вертолета в городе Бровары Киевской области, на борту которого находился глава МВД Украины Денис Монастырский, продлится до конца марта.

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