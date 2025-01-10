Глава Минобороны Польши сообщил о негативном настрое по Украине после «Рамштайна»

Политика как она есть

После встречи «Рамштайн» настрой группы западных стран остается негативным из-за тяжелой ситуации для Украины на линии фронта и усталости украинцев от военного конфликта с Россией, сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.