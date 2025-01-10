Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава Минобороны Польши сообщил о негативном настрое по Украине после «Рамштайна»

Глава Минобороны Польши сообщил о негативном настрое по Украине после «Рамштайна»

После встречи «Рамштайн» настрой группы западных стран остается негативным из-за тяжелой ситуации для Украины на линии фронта и усталости украинцев от военного конфликта с Россией, сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

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Комментарии
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А
Александр
поляки это твари которые всегда врут!!!
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