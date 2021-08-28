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Помочь государственной «Центрэнерго» закупить угля могут «Нафтогаз» и госбанки – Минэнерго

Финансовую помощь при подготовке государственных ТЭС «Центрэнерго» к отопительному сезону могут оказать НАК «Нафтогаз Украины» или государственные банки Об этом сообщает издание Expro со ссылкой на слова министра энергетики Германа Галущенко.

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