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Валиева о настрое перед выходом на лед: «Обычно это полное погружение в себя, внутри себя и прыгаю, и катаю. Нельзя думать, что на тебя смотрит весь мир»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, как настраивается перед выходом на лед. «Я только один раз слушала музыку.

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