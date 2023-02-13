Марочко заявил, что украинские военные прикрываются мирным населением в Макеевке

Подразделения украинских военных, дислоцированных в подконтрольном им селе Макеевка в Луганской народной республике, используют мирное население в качестве живого щита, информировал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Подразделения украинских военных, дислоцированных в подконтрольном им селе Макеевка в Луганской народной республике, используют мирное население в качестве живого щита, информировал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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