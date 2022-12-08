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Нетрезвый водитель без прав устроил ДТП в Талдыкоргане

Нетрезвый водитель без прав устроил ДТП в Талдыкоргане

Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Талдыкоргане. В пресс-службе департамента полиции Жетысуской области сообщили, что в Талдыкоргане был задержан 40-летний водитель Audi-100, который, будучи в нетрезвом состоянии столкнулся с Daewoo Gentra.

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