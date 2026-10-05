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На Урале зафиксирован бум вакансий с гибким графиком

В период с января по август 2026 года в Уральском федеральном округе (УрФО) наблюдается значительный рост количества вакансий для подработки в сфере розничной торговли — показатель увеличился в 2,4 раза (или на 145%) по сравнению с тем же периодом 2025 года.

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