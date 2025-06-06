На Луне обнаружили 6 500 кратеров с запасами платины на $1 трлн

Недавнее открытие астрономов и геологов вызывает настоящий фурор в научном и инвестиционном сообществе: на поверхности Луны обнаружено более 6 500 кратеров, в которых сосредоточены запасы металлов платиновой группы (ПГМ).
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